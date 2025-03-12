Российские военные одним снарядом поразили пункт дислокации операторов дронов ВСУ

РИАН: ВС РФ поразили пункт дислокации БПЛА ВСУ одним снарядом «Краснополь»

Российские военные 400-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка 51-й армии группировки «Центр» одним снарядом «Краснополь» поразили пункт дислокации операторов дронов ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Командир орудия Марат Султанов отметил, что точка была поражена с первого выстрела высокоточным боеприпасом. Основной задачей артиллерийской батареи является срыв ротации украинский войск, ведется огонь по перекресткам, дорогам, удары наносятся по технике и личному составу.

«Мы сейчас в основном работаем с закрытой, замаскированной позиции. На стрельбу меньше минуты мы уже, так скажем, открываем огонь. Может даже в каких-то моментах еще меньше», — отметил боец.

Ранее стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» https://lenta.ru/news/2025/02/20/v-rossii-uvelichili-proizvodstvo-vysokotochnyh-krasnopoley/ производство высокоточных снарядов «Краснополь-М2».

