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15:56, 12 марта 2025Россия

Российский разведчик рассказал детали освобождения Великой Новоселки в ДНР

МО РФ: При освобождении Великой Новоселки большую часть солдат ВСУ уничтожили
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

При освобождении Великой Новоселки большую часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили, остальные бежали или сдались в плен. Детали боев за населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР) рассказал разведчик с позывным Турист, передает Минобороны (МО РФ) в своем Telegram-канале.

«Туда отправляли украинцев как пушечное мясо. Они были не подготовлены и не ожидали такой атаки. В основном боевики старались избегать стрелкового боя», — рассказал российский военный.

По его словам, уничтожить состав ВСУ на этом направлении удалось в кратчайшие сроки.

27 января российские военные сообщили о взятии Великой Новоселки в ДНР. ВСУ пытались удержать населенный пункт силами «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена в России).

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