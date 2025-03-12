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12:10, 12 марта 2025Путешествия

В Петербурге россиян поселили в номер отеля без отопления и с клопами

Shot: Россиян поселили в номер отеля с клопами в Санкт-Петербурге
Мария Борисова
Мария Борисова

Россиян поселили в комнату с клопами в отеле Санкт-Петербурга. Об этом они рассказали Telegram-каналу «Shot Проверка».

Туристы из Москвы приехали на отдых в Северную столицу и разместилась в гостинице на Малой Морской улице. Место разочаровало их с самого начала: вместо забронированного номера с одной большой кроватью паре дали комнату с двумя отдельными.

Более того, в отеле не было центрального отопления, поэтому гостям предоставили обогреватель с обмотанной изолентой проводкой. А когда путешественники легли отдохнуть, то заметили на стенах черные пятна.

Они решили проверить матрасы и увидели на них клопов. «По словам девушки, администратор уверяла, что, если в помещении есть насекомые, это не означает, что в отеле антисанитария», — говорится в публикации.

Туристы выехали из гостиницы через три часа после заселения, но полностью оплату проживания вернуть не удалось — у них удержали тысячу рублей.

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