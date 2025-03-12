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15:18, 12 марта 2025Ценности

Вера Брежнева с новым имиджем посетила модный показ

Певица Вера Брежнева с новым имиджем посетила модный показ Givenchу в Париже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ig.arthur / @ververa

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева с новым имиджем посетила показ люксового бренда Givenchу, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя украинская певица предстала перед камерой в кожаном тренче бордового цвета и черных остроносых туфлях. Ее образ дополнили серьги в виде серебристых шаров и макияж в нюдовых тонах.

Также можно заметить, что знаменитость продемонстрировала публике обновленную прическу. На размещенных кадрах видно, что звезда решила отстричь челку.

Ранее сообщалось, что Брежнева пришла на показ марки Kenzo в Париже в откровенном наряде.

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