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05:17, 12 марта 2025Экономика

Власти разъяснили запрет на иностранные мессенджеры для сотрудников банков

«Ъ»: Запрет на иностранные мессенджеры введут для сотрудников банков
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сотрудникам банков введут запрет на использование иностранных мессенджеров для делового общения с клиентами, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

При этом банковские работники смогут использовать любые мессенджеры для личного общения, говорится в публикации.

В феврале РБК сообщил, что в России изменят десятки законов для борьбы с киберпреступлениями. Среди них появится мера, согласно которой россияне смогут отказаться от рекламы и спам-рассылок.

Пакет поправок разработали по поручению президента России Владимира Путина, он содержит меры по защите населения от мошенников. Одной из таковых является запрет госслужащим, банкам, операторам связи, агрегаторам товаров и услуг использовать иностранные мессенджеры для связи с клиентами.

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