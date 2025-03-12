Власти разъяснили запрет на иностранные мессенджеры для сотрудников банков

«Ъ»: Запрет на иностранные мессенджеры введут для сотрудников банков

Сотрудникам банков введут запрет на использование иностранных мессенджеров для делового общения с клиентами, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

При этом банковские работники смогут использовать любые мессенджеры для личного общения, говорится в публикации.

В феврале РБК сообщил, что в России изменят десятки законов для борьбы с киберпреступлениями. Среди них появится мера, согласно которой россияне смогут отказаться от рекламы и спам-рассылок.

Пакет поправок разработали по поручению президента России Владимира Путина, он содержит меры по защите населения от мошенников. Одной из таковых является запрет госслужащим, банкам, операторам связи, агрегаторам товаров и услуг использовать иностранные мессенджеры для связи с клиентами.