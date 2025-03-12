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13:39, 12 марта 2025Силовые структуры

Во ФСИН раскрыли уровень кадрового голода

Гостев: Некомплект личного состава во ФСИН РФ достиг 23 процентов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России за последние пять лет кадровый голод достиг рекордного уровня — некомплект личного состава составил 23 процента. Об этом заявил на расширенной коллегии директор ведомства Аркадий Гостев, передает ТАСС.

По словам Гостева, службе не хватает 53 975 сотрудников. В 16 регионах дефицит младшего начальствующего состава превышает 40 процентов, в 29 субъектах — 30 процентов, а в Тульской области этот показатель составил 55 процентов.

В Смоленской области требуется вакансия на каждую вторую должность в воспитательных и режимных подразделениях, в Москве свободны рабочие места в подразделениях охраны. При этом 45 процентов сотрудников увольняются из ФСИН, не доработав до пенсии.

Но, несмотря на такие условия, личный состав выполняет поставленные задачи, отметил Гостев.

Он добавил, что в России почти вдвое выросло число фигурантов экстремистских дел в 2024 году.

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