Во ФСИН раскрыли уровень кадрового голода

Гостев: Некомплект личного состава во ФСИН РФ достиг 23 процентов

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России за последние пять лет кадровый голод достиг рекордного уровня — некомплект личного состава составил 23 процента. Об этом заявил на расширенной коллегии директор ведомства Аркадий Гостев, передает ТАСС.

По словам Гостева, службе не хватает 53 975 сотрудников. В 16 регионах дефицит младшего начальствующего состава превышает 40 процентов, в 29 субъектах — 30 процентов, а в Тульской области этот показатель составил 55 процентов.

В Смоленской области требуется вакансия на каждую вторую должность в воспитательных и режимных подразделениях, в Москве свободны рабочие места в подразделениях охраны. При этом 45 процентов сотрудников увольняются из ФСИН, не доработав до пенсии.

Но, несмотря на такие условия, личный состав выполняет поставленные задачи, отметил Гостев.

Он добавил, что в России почти вдвое выросло число фигурантов экстремистских дел в 2024 году.