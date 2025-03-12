Зеленский назвал переговоры с США выигранной битвой

Spiegel: Зеленский назвал переговоры с США в Джидде выигранной битвой

Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры с США в Джидде выигранной битвой. Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на советника правительства в Киеве.

Издание сообщает, что Зеленский поздравил делегацию в Джидде, сказав: «Мы выиграли первую битву». Авторы статьи подчеркивают, что возобновление Вашингтоном военной помощи Киеву не было чем-то предсказуемым. Издание заключило, что для украинской стороны, к которой администрация президента США Дональда Трампа относилась холодно, эта сделка несет в себе «много неопределенности, но приносит больше преимуществ, чем недостатков».

Ранее американский миллиардер, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск заявил, что переговоры США и Украины, прошедшие 11 марта в Саудовской Аравии, являются отличной работой. Таким образом он подписал публикацию госсекретаря США Марко Рубио, заявившего, что переговоры в Джидде приблизили урегулирование конфликта «еще на шаг».