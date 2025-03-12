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20:10, 12 марта 2025Интернет и СМИ

Живущая в Европе бывшая ведущая Первого канала назвала самый сложный эфир

Экс-ведущая Агалакова назвала эфир об отставке Ельцина самым сложным в карьере
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая ведущая Первого канала Жанна Агалакова (внесена Минюстом в реестр иноагентов), живущая в Европе, назвала самый сложный эфир в своей карьере на российском ТВ. В беседе с журналисткой Ириной Шихман (внесена Минюстом в реестр иноагентов) она призналась, что едва сдержала слезы, когда освещала отставку бывшего президента России Бориса Ельцина.

По словам Агалаковой, в тот момент ей было очень жаль Ельцина. «И вот эти слова "Я ухожу", которые я цитировала в эфире, как-то очень ударили в меня, я еле-еле сдержала эмоции, признаться, но не заплакала», — добавила она.

Экс-телеведущая также отметила, что, рассказывая об отставке главы государства, она осознавала, что наступает новая эпоха.

Минюст России внес Агалакову в реестр иноагентов в феврале. Как заявили в министерстве, среди прочего она распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, выступала против спецоперации на Украине.

Агалакова работала на Первом канале с 1999 по 2022 год.

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