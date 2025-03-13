Бузова призвала мужчин оплачивать счет на первом свидании

Ольга Бузова заявила, что мужчины должны оплачивать счет на первом свидании

Певица Ольга Бузова заявила, что ценит щедрых мужчин, готовых оплатить счет в ресторане на первом свидании. Ее комментарий приводит The Voice.

Артистка считает, что другие детали свидания могут быть неидеальными из-за того, что мужчина нервничает. «Может, он не подготовился к разговору или переживает. Но если не оплатил счет — это звоночек», — сообщила Бузова.

Певица добавила, что заботливый мужчина перед свиданием заберет свою спутницу на машине или вызовет такси: «Главное, чтобы он вообще позаботился об этом. В наше время чаще всего просто назначают место встречи».

Ранее сообщалось, что Бузова стала объектом критики и хейта в социальных сетях за слишком откровенный танец.