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14:30, 13 марта 2025Культура

Бузова призвала мужчин оплачивать счет на первом свидании

Ольга Бузова заявила, что мужчины должны оплачивать счет на первом свидании
Ольга Коровина

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Globallookpress.com

Певица Ольга Бузова заявила, что ценит щедрых мужчин, готовых оплатить счет в ресторане на первом свидании. Ее комментарий приводит The Voice.

Артистка считает, что другие детали свидания могут быть неидеальными из-за того, что мужчина нервничает. «Может, он не подготовился к разговору или переживает. Но если не оплатил счет — это звоночек», — сообщила Бузова.

Певица добавила, что заботливый мужчина перед свиданием заберет свою спутницу на машине или вызовет такси: «Главное, чтобы он вообще позаботился об этом. В наше время чаще всего просто назначают место встречи».

Ранее сообщалось, что Бузова стала объектом критики и хейта в социальных сетях за слишком откровенный танец.

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