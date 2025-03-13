Диетолог рассказала о вреде для некоторых людей при соблюдении поста

Диетолог Дианова: Людям с мигренью и беременным опасно поститься

Пищевые ограничения, обязательные во время соблюдения поста, могут быть опасны для некоторых людей. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала диетолог Нурия Дианова.

По словам специалиста, подобный режим питания может нанести вред здоровью людей с мигренью и беременных женщин. Кроме того, эксперт посоветовала отказаться от поста женщинам в период менопаузы или кормления грудью. Также подобные ограничения в еде не подходят людям, страдающим расстройством пищевого поведения.

«Если человек изначально страдает любым вариантом расстройств пищевого поведения, причем очень выраженным, и имеет уже лишний вес, связанный с этим, это может быть как ограничительный, когда человек резко ограничивает, так и компульсивный, эмоциогенный — вот эти варианты. Получается, для него с точки зрения психологии, не физического здоровья, пост может быть сомнительной историей», — пояснила диетолог.

Дианова заметила, что мигрени и планирование ребенка являются серьезными показаниями для отказа от соблюдения поста, так как в этих случаях ограничения в питании могут сильно ослабить организм.

Ранее россияне перечислили причины соблюдения поста. Треть из опрошенных граждан заявили, что ограничения в питании могут положительно повлиять на состояние здоровья.