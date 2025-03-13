Молодую украинку арестовали в России за передачу данных о ВС РФ

В Херсонской области арестовали украинку за передачу данных о ВС РФ

В Херсонской области под стражу взяли 21-летнюю украинку за сбор и передачу украинским спецслужбам сведений о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным сотрудников ФСБ, подозреваемая собирала и передавала информацию о местах дислокации российских военных и расположении базовых станций операторов сотовой связи в регионе. Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, фигурантке грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Москве организатора диверсий в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины осудили на 14 лет.

