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13:41, 13 марта 2025Силовые структуры

Молодую украинку арестовали в России за передачу данных о ВС РФ

В Херсонской области арестовали украинку за передачу данных о ВС РФ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

В Херсонской области под стражу взяли 21-летнюю украинку за сбор и передачу украинским спецслужбам сведений о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным сотрудников ФСБ, подозреваемая собирала и передавала информацию о местах дислокации российских военных и расположении базовых станций операторов сотовой связи в регионе. Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, фигурантке грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Москве организатора диверсий в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины осудили на 14 лет.

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