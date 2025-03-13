Москвичей предупредили о сильном шторме

Синоптик Тишковец: В пятницу на Москву обрушится сильнейший шторм

В пятницу, 14 марта, на Москву обрушится сильнейший шторм, порывы ветра будут достигать 18-23 метров в секунду. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

«В пятницу вновь зарядят дожди. 14 марта в середине дня порывы ветра в Москве будут достигать опасных 18-23 метров в секунду с пиком шторма на период 15-18 часов, что по шкале Бофорта соответствует "девятибалльному шторму"», — сообщил он.

Синоптик подчеркнул, что при такой скорости ветра воздушный поток может ломать ветви деревьев и сносить шаткие конструкции.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на смену 15-градусному теплу в Москву придут заморозки. Похолодание наступит в выходные, 15-16 марта, когда Москва окажется в тылу циклона. В эти дни температура в столице опустится сразу на 7-8 градусов.