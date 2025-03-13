Москвичей призвали быть особенно внимательными в непогоду 14 марта

Собянин: Городские службы переведены в усиленный режим из-за непогоды

Жителей и гостей Москвы призвали быть особенно внимательными в условиях непогоды 14 марта. Об этом в своем Telegram-канале предупредил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, синоптики предрекли шторм в столице в ночь на пятницу, 14 марта, и в течение всего дня. Он подчеркнул, что уже сегодня вечером ветер усилится до 22 метров в секунду, также возможны осадки.

Градоначальник уточнил, что городские службы перевели в режим повышенной готовности. Он призвал москвичей держаться подальше от деревьев и не парковать свои автомобили рядом с ними.

Ранее Собянин заявил, что жители столицы выбрали новый архитектурный облик Большого московского цирка. Он уточнил, что новую концепцию поддержали 29 процентов взрослых и 42 процента детей.