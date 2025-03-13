Определены меры по восстановлению освобожденного Курахово

Денис Пушилин рассказал о восстановлении Курахово после освобождения

Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным посетил город Курахово, освобожденный более двух месяцев назад. Об этом Денис Пушилин написал в своем Telegram-канале.

«По городу нас провел Герой России и Герой ДНР заместитель командира 5-й отдельной гвардейской бригады имени Александра Захарченко 51-й общевойсковой армии Южного военного округа Илья Иванов. Разрушения есть, и они увеличиваются: к сожалению, противник, отступая, обстреливает город. Но на основании уже имеющегося опыта сделали вывод, что много домов подлежат восстановлению. В городе проживают люди, которые не захотели эвакуироваться, с ними работает Народный фронт, оказывая всевозможную помощь», — сообщил глава региона.

В Курахово на постоянной основе работают сотрудники УФСБ по ДНР, а также МВД по ДНР - работает временный отдел полиции «Курховский». В ближайшее время в населенном пункте будет работать выездное отделение банка ПСБ.

«Концентрируемся на вопросах электроснабжения, обеспечения топливом, социальной защиты, тесной связки гражданских служб, которые последовательно заходят в город. Планируем работу выстроить в штабном режиме, основываясь на опыте, который приобретен на мариупольском направлении. Выполнение всех задач контролирую лично», — добавил Пушилин.

В Курахово Сергей Кириенко и Денис Пушилин также посетили гуманитарный центр, который организовал Народный фронт. Его активисты на постоянной основе помогают местным жителям. Здесь выдаются гуманитарные наборы, оборудован медпункт, принимаются документы на получение паспортов Российской Федерации, фактически оказываются услуги МФЦ.

«Ребята Народного фронта — героические. Они заходят в населенные пункты сразу после их освобождения и без промедления начинают поддержку местных жителей. Сейчас они, кроме Курахово, оказывают помощь в Селидово, Кураховке, Горняке, Украинске. Спасибо за такую нужную работу!» — отметил глава республики.

Сергей Кириенко и Денис Пушилин пообщались с жителями Курахово, которые пришли в гуманитарный центр, организованный Народным фронтом, получить помощь. Там выдают продуктовые наборы, лекарства, получают паспорта, другую помощь и поддержку.

«Узнали, чем еще можно помочь. Непременно нужно организовать выезды врачей, подвоз в больших объемах воды и хлеба. Люди намучались, при этом не жалуются, благодарят за поддержку. Конечно, никого не бросим, это наши граждане, они теперь в России. Развертываем в Курахово штабную работу для дальнейшего жизнеобеспечения людей всем необходимым», — написал Денис Пушилин.