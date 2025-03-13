Песков объяснил использование Путиным военной формы в Курской области

Песков: Путин посчитал необходимым надеть военную форму в Курской области

Президент России Владимир Путин посчитал необходимым надеть военную форму с армейским камуфляжем во время визита в Курскую область. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Так посчитал верховный главнокомандующий необходимым», — сказал он.

Представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, также не стал исключать, что россияне могут увидеть главу государства в погонах. Он напомнил, что Путин имеет звание полковника.

Вечером 12 марта были опубликованы кадры посещения президентом Курской области. Он впервые приехал в регион после начала там боевых действий. На кадрах Путин одет в форму, аналогичную той, которую используют в Российской армии.