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06:29, 13 марта 2025Россия

Подсчитана оставшаяся под контролем ВСУ территория Курской области

Рогов: До полного освобождения Курской области от ВСУ осталось 100 кв. км
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

До полного освобождения Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось чуть более 100 квадратных километров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

Он уточнил, что пока под контролем украинских войск остаются семь населенных пунктов региона: Заолешенка, Гончаровка, Рубанщина, Гоголевка, Олешня, Гуево, Горналь.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев объяснил, что после провала в Курской области командование ВСУ стягивает все возможные резервы из Житомирской и Одесской областей, чтобы закрыть «дыру» в Сумской области. По его сведениям, Киев требует, чтобы Запад создал условия для прекращения огня с целью «привести ВСУ в чувство» и пополнить их личным составом и техникой. Эксперт также допустил ужесточение мобилизации на Украине.

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