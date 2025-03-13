Путин рассказал о братских отношениях

Путин: Отношения с Белоруссией являются братскими в прямом смысле слова

Отношения России и Белоруссии являются братскими в прямом смысле слова. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает ТАСС.

«У России и Белоруссии особые отношения — союзнические и братские, в прямом смысле этого слова», — подчеркнул российский лидер.

Путин назвал двусторонние отношения России и Белоруссии примером для многих других стран. Он отметил, что визит Лукашенко в Москву является его первой международной поездкой после победы на президентских выборах в январе.

Лукашенко не пустили в Кремль журналисты, преградившие ему дорогу. Президент Белоруссии прилетел в аэропорт Внуково в Москве в четверг, 13 марта.