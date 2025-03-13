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13:33, 13 марта 2025Культура

Создатели «Трассы» начали работу над продолжением

Okko: Создатели сериала «Трасса» начали работу над продолжением
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: сериал «Трасса»

В Okko вышел новый эпизод видеоподкаста «Художественный смысл», посвященный сериалу «Трасса». Актеры и создатели проекта вместе с ведущим, генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, обсудили, каким может получиться продолжение.

5 сентября прошлого года в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера сериала от продюсерского центра «Среда». Триллер вышел из-под пера сценариста культового «Метода» Олега Маловичко и поднял вопрос о цене человеческой жизни.

Психологический триллер показал историю судьи Светланы Незнамовой (Карина Разумовская), отправившейся на поиски пропавшей приемной дочери и столкнувшейся с преступной сетью. Режиссером-постановщиком сериала выступил Душан Глигоров, оператором-постановщиком — Батыр Моргачев, автором сценария — Олег Маловичко. Продюсеры — Александр Цекало, Иван Самохвалов, Олег Маловичко, Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская и Гавриил Гордеев.

Между тем в феврале в онлайн-кинотеатре Okko вышел новый проект от создателей «Трассы» с Иваном Янковским, Эльдаром Калимулиным, Данилом Стекловым и Милой Ершовой в главных ролях.

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