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05:54, 13 марта 2025Мир

Трамп подшутил над Вэнсом из-за его носков

Трамп подшутил над Вэнсом из-за его носков с клевером
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Torok / White House / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подшутил над вице-президентом Джей Ди Вэнсом из-за его носков с изображением клевера. Это произошло в ходе их встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.

«Мне нравятся эти носки. Я пытался сфокусироваться, но я очень впечатлен носками вице-президента», — сказал Трамп, указывая на носки Вэнса под общий смех.

Клевер является одним из национальных символов Ирландии.

Ранее Трамп на встрече с ирландским премьером заявил, что НАТО потратило большую часть выделенных в ходе его первого президентского срока денег на «войну» с Россией на Украине. «НАТО потратило большую часть этих денег, ведя эту ужасную войну», — сказал он.

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