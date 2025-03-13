В камуфляжной форме Путина на совещании в Курской области увидели сигнал для США

WP: Путин послал сигнал появлением в камуфляжной форме перед переговорами с США

Перед переговорами с США президент России Владимир Путин послал сигнал своим появлением на совещании в камуфляжной форме. Такого мнения придерживаются журналисты Washington Post, увидевшие дерзость в поведении главы государства.

«В преддверии переговоров с американскими официальными лицами о 30-дневном прекращении огня на Украине Путин послал дерзкий военный сигнал, впервые за долгое время прибыв в камуфляжной форме в Курскую область, чтобы отметить продвижение российских войск в регионе», — пишет издание.

По мнению журналистов, облачение Путина в камуфляж может быть воспринято как подчеркивание бескомпромиссного подхода к боевым действиям, а также убежденности в том, что Россия имеет преимущество.

Вечером 12 марта российский лидер приехал в пункт управления группировкой войск в Курской области в форме. На опубликованных снимках видно, что глава государства заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, будучи одетым в камуфляжную форму.