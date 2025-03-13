В Киеве прогремел взрыв из-за «метеорита»

В Киеве прогремел взрыв из-за возможного падения метеорита

В Киеве прогремел мощный взрыв из-за возможного падения «метеорита». Об этом сообщает «Страна.ua».

«Перед взрывом в Киеве в небе был замечен объект, в котором разглядели метеорит», — указано в сообщении. Отмечается, что воздушная тревога не была объявлена, сирены зазвучали уже после падения неизвестного объекта.

Прежде российские военные нанесли ракетный удар по грузовому судну, находившемуся в порту Одессы. В результате ракетного прилета судно загорелось. Помимо порта, удар пришелся по одесской нефтебазе.

Прежде в Кривом Роге Днепропетровской области в результате взрыва был поврежден инфраструктурный объект. «Серия взрывов в Кривом Роге (...) Попадание в инфраструктурный объект», — написал глава местной областной военной администрации Сергей Лисак.