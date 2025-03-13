В Пентагоне озадачились внешним видом военнослужащих США

Хегсет: Пентагон проведет масштабную проверку стандартов физподготовки военных

Пентагон проведет масштабную проверку стандартов физической подготовки и внешнего вида американских военнослужащих. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, передает телеканал Fox News.

«Мы должны сохранять бдительность в поддержании определенных стандартов, которые позволяют военнослужащим защищать американский народ и нашу родину как самую эффективную мощь в мире. Противники США не становятся слабее, и наши задачи не становятся менее сложными», — отмечается в заявлении главы оборонного ведомства.

В частности, Хегсет призвал собрать существующие стандарты во всех видах вооруженных сил США, «касающиеся физической подготовки, ухода за собой, включая правила ношения бороды». Также он намерен провести проверку того, как менялись требования к военнослужащим в последние годы и соответствуют ли они нынешним вызовам для страны.

5 марта Хегсет заявил, что США при необходимости готовы участвовать в войне с Китаем. По его словам, Пекин якобы «стремится вытеснить Вашингтон с мировой арены», увеличивая расходы на оборону и внедряя современные технологии в военную отрасль.