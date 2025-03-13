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17:34, 13 марта 2025Забота о себе

Врач назвала маскирующееся под депрессию опасное заболевание

Эндокринолог Пашаева: Для гипотиреоза характерны апатия, усталость, сонливость
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Гипотиреоз может маскироваться под депрессию, рассказала врач-эндокринолог Шалала Пашаева. Признаки опасного заболевания она назвала в беседе с «Известиями».

По словам Пашаевой, для этого заболевания щитовидной железы, как и для депрессии, характерны апатия, усталость, упадок настроения, сонливость, ухудшение памяти и концентрации внимания. Помимо изменений в эмоциональном состоянии, при гипотиреозе пациентов могут беспокоить отечность, набор веса, сухость кожных покровов, зябкость, повышенное выпадение волос, запоры, у женщин — нарушение менструального цикла, добавила она.

Кроме того, при гипотиреозе может снижаться частота сердечных сокращений, повышаться артериальное давление и возникать тревожность и раздражительность, бессонница, ощущение «внутренней дрожи». Пашаева подчеркнула, что после успешного лечения заболевания психоэмоциональное состояние приходит в норму.

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