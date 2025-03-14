20-летняя дочь Моники Беллуччи поделилась снимком в бикини

20-летняя дочь Моники Беллуччи модель Дева Кассель поделилась снимком в бикини

Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя модель Дева Кассель поделилась откровенным снимком с пляжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

20-летняя манекенщица запечатлена на камеру на фоне песка и моря. Так, знаменитость предстала перед камерой в бикини бордового цвета, оформленном светло-коричневой окантовкой. При этом она позировала с распущенными прядями и без макияжа на лице, держа в руке экзотический фрукт.

«Кокосовая вода и соленые волосы», — подписала девушка пост.

В октябре прошло года сообщалось, что Дева Кассель снялась в откровенном наряде для журнала Madame.