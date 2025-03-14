Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:12, 14 марта 2025Ценности

20-летняя дочь Моники Беллуччи поделилась снимком в бикини

20-летняя дочь Моники Беллуччи модель Дева Кассель поделилась снимком в бикини
Мария Винар

Фото: @devacassel

Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя модель Дева Кассель поделилась откровенным снимком с пляжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

20-летняя манекенщица запечатлена на камеру на фоне песка и моря. Так, знаменитость предстала перед камерой в бикини бордового цвета, оформленном светло-коричневой окантовкой. При этом она позировала с распущенными прядями и без макияжа на лице, держа в руке экзотический фрукт.

«Кокосовая вода и соленые волосы», — подписала девушка пост.

В октябре прошло года сообщалось, что Дева Кассель снялась в откровенном наряде для журнала Madame.

    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник попал в крышу дома в Москве

    Трамп захотел ввести войска в одну страну

    Признание задержанного ФСБ россиянина за госизмену попало на видео

    Найден скрытый барьер при лечении анорексии и булимии

    Армия России нарастила темпы продвижения к Днепропетровской области

    Украинская теннисистка не пожала руку обыгравшей ее россиянке

    Раскрыта потенциальная опасность популярных гаджетов для сна

    Осужденная за оскорбление русских москвичка решила не обжаловать приговор

    Телеведущий-пивовар решил спасать пабы от закрытия

    Двух россиян осудили за контрабанду 16 тонн бивней мамонта на сотню миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше