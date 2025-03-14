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16:14, 14 марта 2025Путешествия

70-летний пилот потерпел крушение на самодельном самолете и смог выжить

Daily Mail: 70-летний пилот потерпел крушение на самодельном самолете в Сиднее
Мария Борисова
Мария Борисова

Опытный пилот потерпел крушение на небольшом самолете в Австралии и смог выжить. Последствия аварии попали на видео, которое публикует Daily Mail.

Утром 70-летний мужчина выполнял рейс на сверхлегком самодельном лайнере в Сиднее. При заходе на посадку на аэродроме Уэддерберн у воздушного судна возникли технические неполадки.

Пилот попытался увести самолет на второй круг, однако борт врезался в частный авиационный ангар и упал на его крышу. Мужчина получил травмы головы и позвоночника. Его сняли с крыши с помощью автоподъемника, а затем эвакуировали в больницу на вертолете.

Причина аварии остается невыясненной. Поскольку самолет был прогулочным, местные власти не стали проводить расследование.

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