70-летний пилот потерпел крушение на самодельном самолете и смог выжить

Daily Mail: 70-летний пилот потерпел крушение на самодельном самолете в Сиднее

Опытный пилот потерпел крушение на небольшом самолете в Австралии и смог выжить. Последствия аварии попали на видео, которое публикует Daily Mail.

Утром 70-летний мужчина выполнял рейс на сверхлегком самодельном лайнере в Сиднее. При заходе на посадку на аэродроме Уэддерберн у воздушного судна возникли технические неполадки.

Пилот попытался увести самолет на второй круг, однако борт врезался в частный авиационный ангар и упал на его крышу. Мужчина получил травмы головы и позвоночника. Его сняли с крыши с помощью автоподъемника, а затем эвакуировали в больницу на вертолете.

Причина аварии остается невыясненной. Поскольку самолет был прогулочным, местные власти не стали проводить расследование.

