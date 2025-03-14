Эвакуация пассажиров из горящего самолета в США попала на видео

Эвакуация пассажиров из горящего самолета в аэропорту Денвера попала на видео

Эвакуация пассажиров из горящего самолета авиакомпании American Airlines в аэропорту Денвера (США) попала на видео. Ролик публикует Telegram-канал AviaNews.

Отмечается, что Boeing американского перевозчика, совершающий рейс из Далласа в Колорадо-Спрингс, был вынужден совершить посадку в Денвере из-за сильной вибрации двигателя. После приземления и во время руления борта по посадочной полосе одна из силовых установок загорелась.

В результате пассажирам пришлось покинуть воздушное судно через аварийные выходы. На кадрах видно, как десятки людей эвакуируются из заполненного дымом салона самолета через его крыло. Спускаться по трапам им помогают сотрудники авиагавани.

По предварительной информации, в общей сложности на борту лайнера находилось 178 человек. Также стало известно, что работникам экстренных служб удалось быстро справиться с пожаром.