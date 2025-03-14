Госсекретарь США прокомментировал переговоры Путина и спецпосланника Трампа

Рубио: Контакт Уиткоффа и Путина был позитивным и продуктивным

Контакт спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина был позитивным и продуктивным. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Reuters.

«Контакты спецпосланника Уиткоффа с президентом Путиным накануне, по нашим ощущениям, как и заявил президент [Трамп], были очень продуктивными и позитивными», — сказал он.

По словам американского госсекретаря, США считают, что были сделаны шаги в направлении мира на Украине.

Ранее Трамп обратился к Путину с просьбой пощадить окруженных Российской армией военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что украинские солдаты находятся в очень плохом и уязвимом положении.