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19:24, 14 марта 2025Мир

Госсекретарь США прокомментировал переговоры Путина и спецпосланника Трампа

Рубио: Контакт Уиткоффа и Путина был позитивным и продуктивным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Alex Brandon / AP

Контакт спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина был позитивным и продуктивным. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Reuters.

«Контакты спецпосланника Уиткоффа с президентом Путиным накануне, по нашим ощущениям, как и заявил президент [Трамп], были очень продуктивными и позитивными», — сказал он.

По словам американского госсекретаря, США считают, что были сделаны шаги в направлении мира на Украине.

Ранее Трамп обратился к Путину с просьбой пощадить окруженных Российской армией военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что украинские солдаты находятся в очень плохом и уязвимом положении.

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