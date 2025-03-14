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09:00, 14 марта 2025Мир

Каллас раскрыла влияние ЕС на США по ситуации на Украине

Каллас: США информируют ЕС о ситуации вокруг переговоров по Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mathieu Belanger / Reuters

США информируют Европейский союз (ЕС) о ситуации вокруг переговоров по Украине, и администрация президента Дональда Трампа не будет принимать решений без консультаций Брюсселя. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Bloomberg.

«[Государственный секретарь США Марко] Рубио проинформировал нас об обсуждениях в Саудовской Аравии, [спецпредставитель президента Стив] Уиткофф отправился в Москву, они информируют нас», — отметила глава ведомства.

Каллас также подчеркнула, что Соединенные Штаты не пойдут на сделку с Россией по Украине без одобрения Евросоюза.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с Вашингтоном по вопросу прекращения огня сроком на 30 дней. При этом российский лидер подчеркнул, что эта мера должна быть принята с учетом первопричин начала кризиса и привести к долгосрочному мирному урегулированию, а не передышке для Вооруженных сил Украины.

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