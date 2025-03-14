Матвиенко высказалась о 30-дневном прекращении огня на Украине

Матвиенко поддержала 30-дневное прекращение огня на Украине

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала 30-дневное прекращение огня на Украине. Об этом она заявила в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».

Она напомнила, что президент России Владимир Путин многократно заявлял, что Москва выступает за мирное и дипломатическое решение конфликта.

«Мы, конечно, поддерживаем их, но давайте отработаем, давайте поймем, что это будет значит для нас и не повторится ли это через 30 дней снова и с новой силой. Быстрых решений в таких ситуациях не бывает, и по щелчку пальцев сказать все, мы на 30 дней останавливаем. Так не бывает.», — пояснила Матвиенко.

Председатель Совфеда пояснила, что в этом вопросе необходимо все проговорить, проанализировать и договориться. Также она задалась вопросом, кто будет официально следить за соблюдением прекращения огня.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением Вашингтона о прекращении огня на 30 дней. При этом он отметил, что есть ряд нюансов, которые США и Украина должны учесть при переговорах о перемирии. В частности, главным из них он назвал Курскую область.