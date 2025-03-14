Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:25, 14 марта 2025Экономика

Несколько регионов России призвали готовиться к подтоплениям

Вильфанд: Подтопления ожидаются в Уфе, Ленинградской и Новгородской областях
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Подтопления на фоне весеннего половодья ожидаются в 2025 году в нескольких регионах России — в том числе в Уфе, в Ленинградской и Новгородской областях. Готовиться к последствиям разлива рек призвал жителей научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишут «Известия».

Синоптик отметил, что в европейской части страны половодье почти не затронет. Подтопления же ожидаются в Оренбургской области на реке Урал и ее притоках, а также в Мурманской, Ленинградской и Новгородской областях. Повышенную вероятность опасных последствий Вильфанд прогнозирует Уфе и Кировской области — там могут быть подтоплены хозяйственные постройки.

В зоне риска, по словам метеоролога, также находятся Самарская, Свердловская и Омская области, Якутия и Забайкальский край. Низкие места могут оказаться под водой Хабаровском крае и на Чукотке, предупредил Вильфанд и уточнил, что наблюдаться явление будет в основном в апреле.

Ранее синоптик заявил, что 15-градусное тепло в Москве сменят заморозки. Похолодание наступит в выходные, 15-16 марта, когда Москва окажется в тылу циклона. В эти дни температура в столице опустится сразу на 7-8 градусов.

    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник попал в крышу дома в Москве

    На Украине сделали мрачный прогноз о беженцах

    20-летняя дочь Моники Беллуччи поделилась снимком в бикини

    Россиянка описала квартиры в Швеции словами «такое даже в страшном сне не хочу увидеть»

    Трамп отдал честь собакам

    Украинцев захотели отговорить воссоединяться с супругами и детьми

    Рыбаки поймали сетью женщину в море

    Российские БМП и БМД штатно оснастили «накидками»

    Беспилотник запутался в проводах и упал на подмосковную дорогу

    Каллас раскрыла влияние ЕС на США по ситуации на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше