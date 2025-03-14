Полицейская погоня со стрельбой по колесам в российском регионе попала на видео

МВД показало на видео полицейскую погоню со стрельбой в Красноярском крае

В Красноярском крае полицейская погоня со стрельбой за нетрезвым водителем попала на видео. Ролик в пятницу, 14 марта, в своем Telegram-канале публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах, снятых установленными на полицейской машине камерами, видно, как три полицейских автомобиля догоняют и пытаются заблокировать нарушителя на ВАЗ 2107. Один из инспекторов по громкой связи грозит водителю, что откроет огонь, если тот не остановится, после он достает пистолет и стреляет по колесам.

В конце ролика показан задержанный нарушитель, который пояснил, что, будучи пьяным, решил покататься и угнал машину соседа, при этом водительского удостоверения у молодого человека не было.

За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции судом нарушителю назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток.