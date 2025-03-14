Попытку европейских лидеров отвлечь США от диалога с Россией разоблачили

Аналитик Меркурис: Макрон и Стармер хотели отвлечь США от диалога с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хотели отвлечь США от диалога с Россией. Попытку европейских лидеров разоблачил британский военный аналитик Александр Меркурис в интервью «Ленте.ру».

Так эксперт прокомментировал план политиков по перемирию на Украине. «Франция и Великобритания предложили его, чтобы отвлечь США от диалога с Россией, который очень нервирует европейцев», — отметил он.

По его словам, Москва никогда не согласится с таким предложением, а США это прекрасно понимают, поэтому у плана Макрона и Стармера не было ни малейшего шанса на успех.

Ранее Макрон раскрыл детали совместного со Стармером плана по Украине. Политики предложили перемирие в море и воздухе на один месяц, после чего будут введены миротворцы, а затем, после подписания мира, последует развертывание сил.