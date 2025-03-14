Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:49, 14 марта 2025МирЭксклюзив

Попытку европейских лидеров отвлечь США от диалога с Россией разоблачили

Аналитик Меркурис: Макрон и Стармер хотели отвлечь США от диалога с Россией
Семен Александров (редактор)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хотели отвлечь США от диалога с Россией. Попытку европейских лидеров разоблачил британский военный аналитик Александр Меркурис в интервью «Ленте.ру».

Так эксперт прокомментировал план политиков по перемирию на Украине. «Франция и Великобритания предложили его, чтобы отвлечь США от диалога с Россией, который очень нервирует европейцев», — отметил он.

По его словам, Москва никогда не согласится с таким предложением, а США это прекрасно понимают, поэтому у плана Макрона и Стармера не было ни малейшего шанса на успех.

Ранее Макрон раскрыл детали совместного со Стармером плана по Украине. Политики предложили перемирие в море и воздухе на один месяц, после чего будут введены миротворцы, а затем, после подписания мира, последует развертывание сил.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил Киеву приказать ВСУ сдаться в плен в Курской области

    «Русал» решил купить долю в одном из индийских заводов

    Лукашенко оценил вероятность полномасштабной войны через пять лет

    Путин ознакомился с призывом Трампа пощадить солдат ВСУ

    Разрушенные кварталы в населенных пунктах Курской области сняли на видео

    Путин заявил о многочисленных преступлениях ВСУ против гражданских в Курской области

    Путин прокомментировал действия Трампа по восстановлению отношений с Россией

    ФСИН опровергла информацию об аварии в канализации в СИЗО Сергиева Посада

    Рубио признал необходимость предоставить Украине гарантии безопасности

    15-летняя дочь Юлии Пересильд снялась в рекламе бренда Гоши Рубчинского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше