Появление Путина в военной форме связали с ужесточением позиции России на переговорах

Минченко объяснил появление Путина в военной форме ужесточением позиции РФ

Появление президента России Владимира Путина в военной форме в Курской области говорит об ужесточении позиции Москвы на переговорах с США и, возможно, Украиной. Об этом в разговоре с газетой «Взгляд» заявил политолог Евгений Минченко.

«Военная форма на верховном главнокомандующем — это демонстрация: реакция на преступления украинских боевиков должна быть жесткой», — добавил он.

По мнению политолога, посетив приграничный регион в камуфляже, Путин показал, что он собран и для него дело чести выбить вражеские войска с российской территории.

12 марта президент России посетил Курскую область. Он приехал в пункт управления группировкой войск в военной форме и заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Это первый визит Путина с начала вторжения Вооруженных сил Украины в российский регион.

