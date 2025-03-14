В России отреагировали на просьбу Трампа пощадить бойцов ВСУ

Депутат Журова о просьбе Трампа пощадить ВСУ: Мы чтим законы

Россия соблюдает законы, связанные с военнопленными, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она отреагировала на просьбу президента США Дональда Трампа пощадить бойцов Вооруженных сил Украины.

Ранее американский лидер сообщил, что попросил главу России Владимира Путина пощадить жизни тысяч украинских военных, которые оказались окружены Российской армией в Курской области.

«Там, я думаю, все в порядке. Мы в отличие от Украины все законы, связанные с военнопленными, чтим, поэтому, не думаю, что здесь прямо обращаться нужно было. Это они себя ведут беспредельно. У нас жалоб [о действиях] по отношению к военнопленным я не слышала, а вот мы обращались неоднократно по поводу того, как обращались с нашими военнопленными. Это просто проявление бдительности и участия со стороны Трампа, не более того, нас-то предупреждать не надо», — высказалась депутат.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением Вашингтона о прекращении огня на 30 дней. При этом он отметил, что есть ряд нюансов, которые США и Украина должны учесть при переговорах о перемирии. В частности, главным из них он назвал Курскую область.

