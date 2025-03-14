Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:34, 14 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на просьбу Трампа пощадить бойцов ВСУ

Депутат Журова о просьбе Трампа пощадить ВСУ: Мы чтим законы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: UKRAINIAN ARMED FORCES / Reuters

Россия соблюдает законы, связанные с военнопленными, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она отреагировала на просьбу президента США Дональда Трампа пощадить бойцов Вооруженных сил Украины.

Ранее американский лидер сообщил, что попросил главу России Владимира Путина пощадить жизни тысяч украинских военных, которые оказались окружены Российской армией в Курской области.

«Там, я думаю, все в порядке. Мы в отличие от Украины все законы, связанные с военнопленными, чтим, поэтому, не думаю, что здесь прямо обращаться нужно было. Это они себя ведут беспредельно. У нас жалоб [о действиях] по отношению к военнопленным я не слышала, а вот мы обращались неоднократно по поводу того, как обращались с нашими военнопленными. Это просто проявление бдительности и участия со стороны Трампа, не более того, нас-то предупреждать не надо», — высказалась депутат.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением Вашингтона о прекращении огня на 30 дней. При этом он отметил, что есть ряд нюансов, которые США и Украина должны учесть при переговорах о перемирии. В частности, главным из них он назвал Курскую область.

    Обсудить
    Последние новости

    Госсекретарь США прокомментировал переговоры Путина и спецпосланника Трампа

    Путин описал будущее отношений с США одной фразой

    Олимпийский чемпион назвал экс-главу IBU пьяницей и развратником

    Лукашенко заявил об «окнах» на границе Белоруссии и Украины

    Меган Маркл анонсировала выход нового подкаста после оглушительного провала старого

    Следователи возбудили дело о теракте из-за расправы ВСУ над жителями Курской области

    Лукашенко высказался о политическом убежище для Зеленского

    В России отреагировали на просьбу Трампа пощадить бойцов ВСУ

    Диетолог рассказала о разнице продуктовых корзин мужчин и женщин

    Названа опасность популярного среди детей напитка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше