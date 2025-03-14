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19:50, 14 марта 2025Мир

Путин ознакомился с призывом Трампа пощадить солдат ВСУ

Путин ознакомился с призывом Трампа пощадить солдат ВСУ в Курской области
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: UKRAINIAN ARMED FORCES / Reuters

Президент России Владимир Путин ознакомился с призывом главы Белого дома Дональда Трампа пощадить солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом российский лидер рассказал на совещании с членами Совета безопасности РФ, передает ТАСС.

«Мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США, господина Трампа, пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область», — подчеркнул он.

По словам президента России, он с пониманием относится к словам своего американского коллеги, считает их проявлением принципа гуманности.

Ранее Дональд Трамп в социальной сети Truth Social обратился к Владимиру Путину с просьбой пощадить солдат ВСУ, которые были окружены в Курской области. По его словам, в окружении находятся тысячи украинских бойцов.

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