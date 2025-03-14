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19:47, 14 марта 2025Мир

Путин прокомментировал действия Трампа по восстановлению отношений с Россией

Путин: Трамп и его администрация делают все для восстановления отношений с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп и его администрация делают все для восстановления отношений с России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Мы знаем, что новая администрация во главе с президентом Трампом делает все для того, чтобы восстановить хоть что-то из того, что было практически сведено к нулю», — сказал он.

По словам главы России, это непростой и даже сложный процесс, поскольку предыдущая американская администрация практически уничтожила отношения Москвы и Вашингтона.

Ранее Трамп прокомментировал переговоры Путина со своим спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. По его словам, в настоящее время есть все шансы, что украинский конфликт завершится.

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