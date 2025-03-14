Путин прокомментировал действия Трампа по восстановлению отношений с Россией

Путин: Трамп и его администрация делают все для восстановления отношений с РФ

Президент США Дональд Трамп и его администрация делают все для восстановления отношений с России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Мы знаем, что новая администрация во главе с президентом Трампом делает все для того, чтобы восстановить хоть что-то из того, что было практически сведено к нулю», — сказал он.

По словам главы России, это непростой и даже сложный процесс, поскольку предыдущая американская администрация практически уничтожила отношения Москвы и Вашингтона.

Ранее Трамп прокомментировал переговоры Путина со своим спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. По его словам, в настоящее время есть все шансы, что украинский конфликт завершится.