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11:29, 14 марта 2025Экономика

Россиянам дали совет по вложению миллиона рублей

Замглавы ВТБ Пьянов: Миллион рублей лучше всего положить на вклад
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

Один миллион рублей сейчас с горизонтом на один год лучше всего положить на вклад. Такой совет по вложениям дал россиянам замглавы ВТБ Дмитрий Пьянов, его цитирует РБК.

По словам эксперта, подобный вариант обеспечит наибольшую доходность с минимальным риском.

«Если вы хотите безрисковый инструмент на горизонте года, то банковский депозит. У нас очень хорошие ставки», — пояснил он.

Для тех, кто готов рискнуть, можно также вложиться в госдолг. Облигации федерального займа (ОФЗ) можно выбирать любой длительности — это высоколиквидный актив, однако стоит выбирать те бумаги, погашение которых не будет пересекаться с навесом размещения от Минфина, пояснил Пьянов.

Ранее участники рынка отмечали, что приумножить сбережения россиянам поможет открытие краткосрочных банковских вкладов на 3-6 месяцев и инвестиции в государственные облигации (ОФЗ). Аналитики сервиса «Сравни» напомнили, что вслед за ключевой ставкой заметно растут и проценты по краткосрочным вкладам. Глава продукта «Вклады» добавил, что вложения средств в ОФЗ может принести стабильный и умеренный дополнительный доход.

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