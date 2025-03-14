МО: Тела убитых ВСУ пожилых жителей Черкасского Поречного найдены в церкви

Бойцы ВС России нашли в церкви Воздвижения Креста Господня в Черкасском Поречном Курской области тела убитых Вооруженными силами Украины (ВСУ) пожилых местных жителей. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Военнослужащие 30-го мотострелкового полка обнаружили тела убитых украинскими фашистами пожилых жителей Черкасского Поречного», — уточнили в оборонном ведомстве, опубликовав кадры освобождения российскими военными населенных пунктов Черкасское Поречное и Правда.

Уточняется, что российская группировка войск «Север» продолжает прожвижение и уничтожение противника в курском приграничье. В Черкасском Поречном один из опорных пунктов ВСУ разместили в этой церкви, и российские военные не стали наносить по ней удары из тяжелого оружия.

«Опорный пункт был уничтожен благодаря грамотным тактическим действиям штурмовиков, которые окружили ее и уничтожили противника из стрелкового вооружения», — добавили в МО РФ. После захвата боевой точки бойцы ВСУ бежали, бросив раненых сослуживцев. Российские военнослуэащие зажгли свечу на полу серьезно поврежденного храма.