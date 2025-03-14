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19:44, 14 марта 2025Мир

Рубио признал необходимость предоставить Украине гарантии безопасности

Рубио: Гарантии безопасности для Украины будут обсуждаться на мирных переговорах
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Mark Schiefelbein / AP

Вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности будет обсуждаться во время окончательных мирных переговоров. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает The Guardian.

Госсекретарь США подчеркнул, что на данном этапе необходимо ввести режим прекращения огня, чтобы создать «пространство для переговоров».

По словам Рубио, в этом должны будут участвовать не только США, но и Европейский союз (ЕС). Он напомнил, что европейские страны ввели «существенные санкции» в отношении Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением Вашингтона о прекращении огня сроком на 30 дней. При этом российский лидер подчеркнул, что для России есть ряд важных нюансов, которые США и Украина должны учесть при ведении переговоров о прекращении огня. Главным из них он назвал Курскую область.

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