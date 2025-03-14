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19:55, 14 марта 2025Экономика

«Русал» решил купить долю в одном из индийских заводов

РБК: «Русал» купит долю в индийском заводе Pioneer Aluminium Industries
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Акции индийского предприятия Pioneer Aluminium Industries Limited, перерабатывающего глинозем в штате Андхра-Прадеш, будут куплены компанией «Русал». Об этом сообщило РБК со ссылкой на сообщение российской компании.

Уточняется, что речь идет о приобретении 50 процентов ценных бумаг индийского завода. Дочерняя компания «Русала» в три этапа выкупит эту долю у его нынешних владельцев — Pioneer Group и KCap Group.

Издание также сослалось на собственный источник, по информации которого сделка, запланированная «Русалом», является частью стратегии, направленной по обеспечение сырьевой безопасности компании. Кроме того, подразумевается диверсификация и восстановление источников поставок сырья.

В ноябре прошлого года «Русал» объявил о снижении выпуска на 6,6 процента и начале оптимизации производства. Причиной этого стала негативная конъюнктура: с начала года цены на глинозем выросли почти в два раза, а образовавшийся профицит алюминия не давал возможности повышать его цену. На тот момент стоимость глинозема доходила до половины себестоимости этого металла.

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