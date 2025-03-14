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09:04, 14 марта 2025Из жизни

Рыбаки поймали сетью женщину в море

В США в сети рыболовецкого судна попало тело женщины, погребенной в море
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Stefan Auth / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В сети рыболовецкого судно, которое вело промысел у берегов американского штата Массачусетса, попало тело женщины. Об этом сообщает NBC News.

После возвращения в порт рыбаки передали пойманные останки полиции. Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщине было около 60 лет. У нее нашли многочисленные злокачественные опухоли.

Тело оказалось забальзамировано. По заключению властей, скорее всего, женщина была погребена в море. Специалисты сомневаются, что ее личность удастся установить.

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