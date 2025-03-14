Рыбаки поймали сетью женщину в море

В США в сети рыболовецкого судна попало тело женщины, погребенной в море

В сети рыболовецкого судно, которое вело промысел у берегов американского штата Массачусетса, попало тело женщины. Об этом сообщает NBC News.

После возвращения в порт рыбаки передали пойманные останки полиции. Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщине было около 60 лет. У нее нашли многочисленные злокачественные опухоли.

Тело оказалось забальзамировано. По заключению властей, скорее всего, женщина была погребена в море. Специалисты сомневаются, что ее личность удастся установить.

Ранее сообщалось, что в Индонезии гигантский питон съел 50-летнюю женщину, мать четверых детей. Позже змею нашли, тело женщины удалось извлечь.