Самолет спецпосланника Трампа вылетел из Москвы

Flightradar: Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа вылетел из Москвы

Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивен Уиткофф, вылетел из Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Уиткофф провел в здании посольства США около часа, а после своего визита он произнес слова благодарности на английском языке.

13 марта Уиткофф прибыл в Москву, его борт приземлился в столичном аэропорту Внуково-2. До этого помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что представитель СоединенныхШтатов прибыл для переговоров по целому ряду вопросов, включая развитие российско-американских отношений. Также он проинформировал, что встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом пройдет в закрытом формате.