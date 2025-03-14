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04:33, 14 марта 2025Мир

Самолет спецпосланника Трампа вылетел из Москвы

Flightradar: Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа вылетел из Москвы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Стивен Уиткофф

Стивен Уиткофф. Фото: Leah Millis / Reuters

Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивен Уиткофф, вылетел из Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Уиткофф провел в здании посольства США около часа, а после своего визита он произнес слова благодарности на английском языке.

13 марта Уиткофф прибыл в Москву, его борт приземлился в столичном аэропорту Внуково-2. До этого помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что представитель СоединенныхШтатов прибыл для переговоров по целому ряду вопросов, включая развитие российско-американских отношений. Также он проинформировал, что встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом пройдет в закрытом формате.

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