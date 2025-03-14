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01:24, 14 марта 2025Мир

США запланировали восстановить поставки Украине бомб дальнего действия

Reuters: США планируют поставить на Украину модернизированные бомбы GLSDB
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

США планируют возобновить поставки на Украину наземных бомб малого диаметра (GLSDB) после их модернизации. О планах Соединенных Штатов относительно бомб дальнего действия сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что в последние недели были проведены испытания новых наземных бомб. Агентство связывает поставку GLSDB с исчерпанием на Украине запасов армейских тактических ракетных комплексов (ATACMS).

Ранее сообщалось, что США возобновили военную помощь и передачу разведданных Киеву уже через час после окончания встречи сторон в Джидде. «Это была американская позиция. Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, после чего американцы сразу возобновили помощь и обмен», — указано в публикации «Би-би-си».

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