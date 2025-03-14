Сын звезды сериала «Каменская» матом ответил на новости о госпитализации актрисы

Сын Яковлевой Шальных не стал подтверждать новости о госпитализации актрисы

Сын актрисы и звезды сериала «Каменская» Елены Яковлевой Денис Шальных не подтвердил появившуюся в СМИ информацию об экстренной госпитализации матери. Его слова приводит 360.ru.

Отмечается, что на вопрос о ситуации Шальных отреагировал нецензурной лексикой в адрес журналистов. Он не стал комментировать самочувствие артистки. «Напишите лучше о том, что журналиста госпитализировали с разрывом ануса. Я обожаю журналистов», — заявил он.

Помощница актрисы Мария также не подтвердила и не опровергла появившиеся сообщения, отметив, что ей необходимо сначала проверить информацию.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что Елену Яковлеву экстренно госпитализировали в Москве из-за сильных болей в животе.