Трампа обвинили в надругательстве над историей

Лагард: Тарифная война Трампа окажется пагубна для мировой экономики

Европа в ее нынешнем виде была сформирована по наущению США, которые хотели стабильности на этом континенте после двух мировых войн. Об этом напомнила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Ее процитировало издание Bloomberg.

Поэтому, как пояснила Лагард, когда президент США заявляет, будто Европейский союз создавали для того, чтобы обмануть Соединенные Штаты, это не только ругательство, но и надругательство над историей.

Кроме того, глава ЕЦБ жестко раскритиковала развязанную Трампом тарифную войну, которая пагубно скажется на мировой экономике. Если этот конфликт разгорится в полную силу, то негативные последствия ощутит большинство стран. Между тем политика, проводимая Вашингтоном, создает такой уровень неопределенности, которого не наблюдалось уже давно.

Говоря об ответных пошлинах Европейского союза, Лагард констатировала, что у Брюсселя «не было иного выбора».

Ранее Лагард спрогнозировала, что фрагментация торговли и более высокие расходы на оборону обернутся ускорением инфляции в Европейском союзе. Не исключено, что ее не удастся удержать в районе двух процентов.