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16:55, 14 марта 2025Бывший СССР

В Британии задержали Вячеслава Платона за отмывание денег

Прокуратура Молдавии: В Великобритании задержали Вячеслава Платона
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Банкира Вячеслава Платона задержали в Великобритании по обвинению в отмывании денег. Он будет экстрадирован в Молдавию. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики, передает ТАСС.

«Компетентные органы Великобритании проинформировали генеральную прокуратуру Республики Молдова о том, что на основании запроса прокуратуры от 25 сентября 2024 года Вячеслав Платон был задержан», — указано в сообщении.

Также сообщается, что Молдавия находится в контакте с властями Великобритании, чтобы организовать процесс передачи подозреваемого своим правоохранительным органам.

Ранее Вячеслава Платона обвинили в выводе из России более 48 миллиардов рублей. Отмечается, что все преступления совершались по одной схеме, которую контролировал обвиняемый вместе с сообщниками Владимиром Плахотнюком, Александром Коркиным и Ренато Усатым.

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