В Кремле заявили о поддержке Путиным позиции Трампа по Украине

Президент России Владимир Путин поддерживает позицию американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, но есть вопросы, которые необходимо решить совместными усилиями. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Вы слышали вчера очень важное заявление президента Путина. Отвечая на вопрос журналистов, он сказал, что он поддерживает позицию президента Трампа в плане урегулирования, но озвучил некоторые вопросы, на которые нужно совместно найти ответ», — отметил представитель Кремля.
При этом Песков подчеркнул, что слова Путина говорят о солидаризации российской позиции по конфликту на Украине с американской.
Ранее Путин заявил, что Россия согласна с предложением Соединенных Штатов о прекращении огня сроком на 30 дней. При этом президент отметил, что для России есть ряд важных нюансов, которые США и Украина должны учесть при ведении переговоров о прекращении огня. В частности, основной вопрос касается присутствия украинских войск на территории Курской области.