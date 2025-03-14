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12:58, 14 марта 2025Мир

В Кремле заявили о поддержке Путиным позиции Трампа по Украине

Песков: Путин поддерживает позицию Трампа по урегулированию на Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин поддерживает позицию американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, но есть вопросы, которые необходимо решить совместными усилиями. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вы слышали вчера очень важное заявление президента Путина. Отвечая на вопрос журналистов, он сказал, что он поддерживает позицию президента Трампа в плане урегулирования, но озвучил некоторые вопросы, на которые нужно совместно найти ответ», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что слова Путина говорят о солидаризации российской позиции по конфликту на Украине с американской.

Ранее Путин заявил, что Россия согласна с предложением Соединенных Штатов о прекращении огня сроком на 30 дней. При этом президент отметил, что для России есть ряд важных нюансов, которые США и Украина должны учесть при ведении переговоров о прекращении огня. В частности, основной вопрос касается присутствия украинских войск на территории Курской области.

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