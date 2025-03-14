В российском городе инвалиду пришлось самому расчищать снег для проезда на коляске

В Хабаровске инвалиду-колясочнику пришлось самому расчищать снег на улице

Инвалиду-колясочнику в Хабаровске пришлось расчищать снег лопатой, чтобы проехать по улице. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Известно, что мужчина находился на улице Гагарина, недалеко от Дома-интерната для престарелых и инвалидов № 1. В администрации пообещали навести порядок на участке до 19 марта. Из-за сильных осадков также образовались пробки на дорогах.

Ранее жителям столицы предсказали заморозки. Они должны прийти на смену аномально теплой для марта погоде. Похолодание наступит в выходные, 15-16 марта, когда Москва окажется в тылу циклона. Несмотря на резкое падение температуры, ее уровень все еще будет превышать климатическую норму. Ночью в субботу столбики термометров окажутся на нулевой отметке, днем температура в Москве будет держаться на уровне плюс 3-5, в области — от плюс 2 до плюс 7 градусов. Однако в ночь на воскресенье воздух остынет до минусовых значений — ожидается от минус 1 до минус 6 градусов. Воскресным днем потеплеет до плюс 3-5 градусов.