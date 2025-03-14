Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:54, 14 марта 2025Экономика

В российском городе инвалиду пришлось самому расчищать снег для проезда на коляске

В Хабаровске инвалиду-колясочнику пришлось самому расчищать снег на улице
Мария Черкасова

Кадр: видео Telegram-канал Amur Mash

Инвалиду-колясочнику в Хабаровске пришлось расчищать снег лопатой, чтобы проехать по улице. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Известно, что мужчина находился на улице Гагарина, недалеко от Дома-интерната для престарелых и инвалидов № 1. В администрации пообещали навести порядок на участке до 19 марта. Из-за сильных осадков также образовались пробки на дорогах.

Ранее жителям столицы предсказали заморозки. Они должны прийти на смену аномально теплой для марта погоде. Похолодание наступит в выходные, 15-16 марта, когда Москва окажется в тылу циклона. Несмотря на резкое падение температуры, ее уровень все еще будет превышать климатическую норму. Ночью в субботу столбики термометров окажутся на нулевой отметке, днем температура в Москве будет держаться на уровне плюс 3-5, в области — от плюс 2 до плюс 7 градусов. Однако в ночь на воскресенье воздух остынет до минусовых значений — ожидается от минус 1 до минус 6 градусов. Воскресным днем потеплеет до плюс 3-5 градусов.

    Обсудить
    Последние новости

    В Одессе убит участник поджога Дома профсоюзов. Он громил советские памятники и предлагал ввести в школах предмет «Русофобия»

    В США назвали резкой реакцию Зеленского на слова Путина о прекращении огня. Что украинский лидер в них увидел?

    Жительница Курской области рассказала о поведении украинских оккупантов

    Раскрыт масштаб разрушенных ВСУ храмов и памятников архитектуры в Курской области

    Россиянин расправился с женой из-за отсутствия в их паре интимной жизни

    Россиянина приговорили к 13 годам за передачу СБУ персональных данных сотрудника ФСБ

    В МИД обеспокоились милитаризацией региона со стратегически важным объектом России

    Россиянин заказал расправу над тещей за 100 тысяч рублей

    Экс-замглавы регионального УФСИН осудили на шесть лет за злоупотребление полномочиями

    Российские военные самолеты назвали лучшими в мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше