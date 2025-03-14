Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:21, 14 марта 2025Мир

В США допустили передачу России части территорий при урегулировании на Украине

Уолтц заявил, что Украина может отдать России часть территорий ради мира
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Майк Уолтц

Майк Уолтц. Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Советник президента США Майк Уолтц в интервью Fox News допустил, что Украина может отдать России часть территорий при урегулировании конфликта.

Ведущий телеканал задал соответствующий вопрос Уолтцу. «Я бы предположил, что Украина не станет частью НАТО, и я бы предположил, что части — может быть, регион Донбасса в частности или районы, густонаселенные выходцами из России, — отойдут (российскому лидеру Владимиру) Путину в любом урегулировании путем переговоров. Я ошибаюсь в своих предположениях здесь?» — спросил он. Советник президента ответил, что ведущий «не ошибается ни в чем из этого». «Мы обсуждаем все эти вещи с обеими сторонами», — сказал Уолтц.

Ранее Путин заявил, что Москва согласна с предложением Вашингтона о прекращении огня сроком на 30 дней. При этом российский лидер отметил, что есть ряд важных нюансов, которые США и Украина должны учесть при переговорах о прекращении огня. В частности, главным из них он назвал Курскую область.

    Обсудить
    Последние новости

    «Пока тайком». Лукашенко рассказал о тайных телефонных звонках Путину с Украины

    Российский боец заявил об отсутствии сопротивления со стороны ВСУ в Мартыновке

    На Украине анонсировали создание неонацистского корпуса в составе ВСУ

    Трамп раскрыл срок прояснения вопроса с перемирием на Украине

    Трамп объяснил сарказмом обещание остановить конфликт на Украине за 24 часа

    Трамп раскрыл детали переговоров с Путиным по Украине

    Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» приспустила трусы на камеру

    В Кривом Роге произошли взрывы

    Пенсионерка из Суджи заявила о попытке изнасилования боевиком ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше