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11:36, 14 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили введение новых санкций США

Депутат Чепа: Новые санкции США не говорят о проблемах в переговорах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСтоимость нефти:
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Новые санкции США — продолжение политики недобросовестной конкуренции, которая сама по себе не говорит об ухудшении в отношениях с Россией или о проблемах в переговорном процессе, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Я уже говорил о том, что какие-то санкции будут смягчать, какие-то — снимать, а другие — могут даже ужесточить, — сказал политик. — США делают все из своей выгоды, это недобросовестная конкуренция. Так и на этот раз ограничения касаются, в первую очередь, нефтегазового сектора. А президент США Дональд Трамп с самого начала говорил, что будет делать все для снижения стоимости нефти. Поэтому не думаю, что санкции как-то связаны с условиями перемирия, озвученными вчера президентом России Владимиром Путиным».

Санкционное противостояние России и США, как считает Чепа, будет продолжаться еще достаточно долго, вне зависимости от украинского конфликта. Он уверен, что Вашингтон всегда найдет поводы ввести ограничения против Москвы там, где ему это выгодно.

«По Украине идут постоянные контакты, и все это сложно. Это вызывает огромное сопротивление у противников мирного соглашения. Мы также понимаем, что Трампу надо как-то лавировать между партнерами по НАТО, и это тоже непросто», — заметил депутат.

Ранее в агентстве Bloomberg сообщили, что власти США без лишней огласки ужесточили антироссийские санкции. Они отказались продлевать действие лицензии, позволяющей иностранным компаниям проводить расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки.

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